Впервые в Минске "Диско 90-х"

Несравненная атмосфера и фейерверк хитов и любимых песен 90-х – в одном грандиозном концерте.

Уже этой весной состоится один из самых атмосферных концертов за последние годы. Окунутся в музыкальные времена 90-х и потанцевать под песни, которые звучали и были на слуху у миллионов людей, будет возможно 21 марта во Дворце спорта.

Шура, "Фактор-2", Акула, "Леприконсы", "Стрелки", "Краски", и многие-многие другие звездные артисты исполнят свои самые популярные и любимые хиты, ну и, конечно, вернут всех нас в волнующее путешествие мира музыки 90-х.

Легендарные песни, популярные артисты и незабываемые эмоции – только на "Диско 90-х" в Минске!

Информационный партнер концерта – Белорусское телеграфное агентство.