Впервые в Минске сольный концерт Алексея Чумакова

Алексей Чумаков - артист, голос которого завораживает с первых секунд, а композиции наполнены чувствами и эмоциями. Во Дворце Республики в мае состоится его долгожданный сольный концерт.

Его песни гармонично сочетают в себе несколько музыкальных стилей, а тексты лирично воспевают самые возвышенные чувства. В ярких произведениях каждый находит свое: одним близки чувственные истории о любви, другие боготворят композиторский талант.

На сцене Дворца Республики певец исполнит как любимые поклонниками хиты, так и самые новые песни, а великолепное живое пение и звук отразят суть этих чувственных произведений. Гости погрузятся в завораживающий мир зажигательных ритмов и потрясающего действа, где правят неподражаемый вокальный талант и артистизм.

16 мая, Большой зал Дворца Республики!

Начало в 19:00

Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство.