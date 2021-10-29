"Время циклонов" пришло во дворец Румянцевых и Паскевичей

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений графики и живописи Галины Нечаевой "Время циклонов" начала работу в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Экспозиция приурочена к юбилею автора. "Будучи многогранной творческой личностью, Галина Нечаева известна и как талантливая поэтесса - автор своеобразных философских стихов-размышлений, и как тонко чувствующий красоту окружающего мира художник, прекрасно владеющий техникой рисунка и живописи. В этом смогут убедиться посетители выставки", - отметили организаторы.

Мир в произведениях художника загадочен и полон символизма. Его наполняют фантастические образы лошадей, кружащихся в вихрях из света и цвета, сирен, движущихся в потоках воздуха и воды, других мифологических созданий. Среди работ - множество зарисовок, сделанных в реалистической манере во время путешествий по родной Гомельщине, Северу России, Крыму.

"Мягкость пастели, гуаши и строгость графических линий дополняют друг друга в творчестве Галины Нечаевой и позволяют нам лучше понять мироощущение мастера", - добавили во дворце.

Галина Нечаева родилась в Ветке и посвятила свою жизнь исследованиям самобытной старообрядческой культуры и искусства, центром которой на белорусской земле является ее родной город. Она стояла у истоков ныне широко известного в Беларуси и за ее пределами Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова, на протяжении многих лет возглавляя его. За плечами автора бесчисленное количество научных публикаций, книг и незаурядных выставочных проектов.

Выставку "Время циклонов" во дворце Румянцевых и Паскевичей можно посетить по 28 ноября.-0-