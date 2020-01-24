Все звезды шоу на одной сцене

Премьера новой программы самого смешного и жизненного шоу на ТНТ - "Однажды в России"

Актуальный юмор, любимые артисты и море позитивных эмоций - одно из самых популярных шоу возвращается в Минск!

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому. Это ни с чем не сравнимый заряд позитива и свежего юмора. В этот вечер артисты перенесут аудиторию на заграничные курорты и в российскую глубинку, заставят посмеяться над всем недовольной тещей, школьными и университетскими заморочками и гламурными вечеринками, раскроют обратную сторону жизни олигархов и звезд, работников сферы производства и торговли. Среди героев представлены абсолютно разные типажи - чиновники, врачи, банковские работники, певцы, актеры - и все они созданы в самой юмористической форме.

В это вечер на сцене концертного зала "Минск" выступят ярчайшие звезды шоу: Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Тимур Тания, Денис Дорохов, Максим Киселев, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Заур Байцаев, Михаил Стогниенко, Тимур Бабъяк, Вячеслав Макаров, Карина Зверева, Валерий Равдин и Юлия Топольницкая!

25 апреля, 19:00, КЗ "Минск"

Информационный партнер шоу - Белорусское телеграфное агентство.