Всебелорусский крестный ход пройдет из Бреста в Полоцк

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси 2 августа начнется Всебелорусский крестный ход, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 180-летию Полоцкого церковного собора, воссоединившего белорусских униатов с православной церковью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

Из Бреста после богослужения в Свято-Афанасиевском монастыре крестный ход направится в Пружаны и к 10 августа достигнет Свято-Успенского Жировичского монастыря. Значимыми пунктами маршрута будут Кореличи и Заславль. В начале сентября верующие направятся через Докшицы и Ушачи к Полоцку. Уже 6 сентября паломники посетят Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь.

Общая протяженность пути следования - примерно 620 км, которые паломники пройдут пешком, останавливаясь на отдых и ночлег в близлежащих поселках и деревнях, участвуя в молебнах и богослужениях.

Первый Всебелорусский крестный ход был организован в 2011 году и длился почти три месяца. В процессе шествия на разных отрезках состав участников менялся от 10 до 200 человек, а четыре паломника прошли весь путь без перерыва. Организаторы крестного хода надеются, что он станет ежегодным.-0-