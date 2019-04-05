"Вселенную Дунаевского" в саундтреках из кинофильмов и опереттах представят в Гомеле

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Вселенная Дунаевского" пройдет 7 апреля в Гомельском областном драмтеатре, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении "Гомельские городские оркестры".

Концертная программа посвящена творчеству одного из советских композиторов, имя которого золотыми буквами занесено в историю отечественного кинематографа. "Музыка Исаака Дунаевского настолько колоритна и разнообразна, что ей можно наслаждаться в любом настроении. Получив строгое классическое образование, композитор прославился благодаря великолепным сочинениям для более легкого академического жанра - оперетты, ну и, конечно же, киномузыке", - рассказали организаторы.

Со сцены Гомельского областного драмтеатра прозвучат известные и полюбившиеся многим по кинолентам прошлых лет композиции. У каждого ценителя советского кино на слуху саундтреки из фильмов "Дети капитана Гранта", "Три товарища", "Цирк", "Испытание верности", "Волга-Волга" и многие другие.

В музыкальной палитре вечера - зажигательные и колоритные "Выходной марш", "Полька" и "Еврейская плясовая", меланхоличные "Лирический вальс" и "Воспоминание", а также много других запоминающихся номеров.

Шедевры советского кинематографа и оперетты исполнит симфонический оркестр под руководством главного дирижера Мурада Ассуила.

Организаторы обещают насыщенный запоминающийся вечер. Начало концерта в 18.30.-0-