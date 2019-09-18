Всемирный день оперы отметят в Минске выступлением звезд оперной сцены Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Всемирный день оперы в этом году отмечается впервые. В этот день, 25 октября на сцене Большого театра Беларуси выступит самая прославленная оперная пара – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

По инициативе трех ведущих оперных организаций Opera Europa, Opera America и Opera Latinoamerica было решено расширить масштабы европейских дней оперы и учредить Всемирный день оперы. Его цель –продемонстрировать тот вклад, который привносит оперное искусство в культурную жизнь общества. Дата была выбрана неслучайно, 25 октября родились Жорж Бизе и Иоганн Штраус - авторы самых известных опер и оперетт.

Сопрано Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов представят в Большом театре Беларуси совершенно новую программу. Это будет второй приезд артистов в Минск и дебют на сцене Большого театра Беларуси. И на этот раз они, как всегда, обещают поразить публику блистательным пением в оперном зале с исключительной акустикой. Зрители услышат классический оперный концерт, в котором прозвучат дуэты и арии из известных и всеми любимых произведений ("Тоска", "Макбет", "Турандот" и других).

На концерте приглашенным гостем выступит известный итальянский баритон Лука Сальси (Luca Salsi). В 2016 году он дебютировал в Королевской опере в роли Жоржа Жермона в "Травиате". Дебют Сальси на оперной сцене состоялся в 1996 году, а в 2000-м он был удостоен Первой премии международного музыкального конкурса имени Виотти. Сегодня Лука Сальси выступает в ведущих оперных театрах мира.

Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова пройдет в сопровождении симфонического оркестра Большого. За дирижерским пультом – маэстро Фуад Ибрагимов.

Билеты на концерт можно приобрести в офисе организатора ООО "Берин Арт Менеджмент" по адресу ул.Сурганова, 48А, офис 19, в интернете https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/opera/anna-netrebko-i-jusif-ejvazov-solnyj-koncert-284188/ , а также в кассах билетного оператора.

18 сентября Анна Нетребко отмечает день рождения

Необычайно красивый голос, обаяние и захватывающая манера актерской игры производят неизгладимые впечатления на зрителя, в какой бы роли ни выступала Анна Нетребко. Она постоянно исполняет главные партии на сценах ведущих оперных театров мира.

Анна стала первой среди исполнителей из мира классической музыки, кто вошел в список самых влиятельных людей рейтинга Time 100 по версии журнала Time. Она была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В 2018 году по версии Международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства Анна получила награду "Мировая звезда".

Анна – постоянный гость Зальцбургского фестиваля; была главной исполнительницей на заключительном вечере BBC Proms в Лондоне; спектакли с ее участием ежегодно показывают в рамках проекта "Мет. Прямая трансляция".

Среди прочих наград Анны Нетребко:

* почетный титул Kammersingerin, присужденный ей Венской государственной оперой;

* номинация на премию Grammy (за ее "Виолетту" и "Русский альбом");

* "Музыкант года" – по выбору журнала "Музыкальная Америка";

* престижная премия Германии Bambi Award;

* музыкальные премии Великобритании Classic BRIT в двух номинациях: "Певица года" и "Артистка года";

* одиннадцать немецких премий ECHO Klassik.

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