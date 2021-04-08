Встреча с "Лебединым озером" для зрителей всегда незабываема - Елизарьев

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси 15 мая представит публике премьеру балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя театра Валентина Елизарьева. В театре сейчас активно проходят репетиции. В интервью с корреспондентом БЕЛТА Валентин Елизарьев рассказал о причине, побудившей обратиться к этому спектаклю, его актуальности и особенностях работы над новой версией жемчужины классической хореографии.

- Валентин Николаевич, на ваш взгляд, почему "Лебединое озеро" до сих пор актуально?

- Это не просто самый популярный балетный спектакль в мире - это символ всего классического балета. Встреча с "Лебединым озером" для зрителей всегда незабываема. Именно с этого спектакля для многих начинается знакомство с искусством балета. Начиная работать над "Лебединым озером", важно понимать эту ответственность и даже в малейших нюансах все составляющие спектакля (музыкальная интерпретация, сценическое оформление и прежде всего исполнение хореографического текста солистами и кордебалетом) должны соответствовать высоким стандартам академического искусства.

Однако судьба "Лебединого озера" не сразу складывалась так блестяще. У этого спектакля достаточно сложная история. Как известно, первая постановка балета Петра Чайковского в 70-е годы XIX века в Москве в Большом театре провалилась. Только через 20 лет в Петербурге хореографы Мариус Петипа и Лев Иванов создали хореографический шедевр, который со временем был уже воспринят как символ русского балета.

"Лебединое озеро" впечатляет своей многомерностью: кто-то сочувствует трогательной истории принца и заколдованной девушки, для кого-то на первый план выходит красота гениальной партитуры Чайковского, а кто-то в сказочных образах балета ищет и находит отражение наших собственных судеб, наших неосуществленных мечтаний. Философские глубины музыки Чайковского и фантастические "лебединые" картины Льва Иванова позволяют размышлять о многом. В этом и есть невероятная сила и притягательность "Лебединого озера", и все это делает его символом классического искусства.

Мы неоднократно показывали "Лебединое озеро" во время зарубежных гастролей. Сам я ставил этот спектакль один раз - в Токио. Везде с восторгом воспринимается как музыка, так и хореография, которая, к сожалению, сохранилась фрагментами. Пытаясь сохранить подлинники, многие хореографы создают свои версии, оглядываясь на классиков, цитируя их. Ими по нынешний день являются Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский, Асаф Мессерер. Выдающийся танцовщик и педагог Асаф Мессерер трижды ставил это произведение на белорусской сцене. Во время работы мастера над двумя последними версиями я мог наблюдать за процессом постановки. Могу сказать, что эту версию "Лебединого озера" можно считать эталонной. Сегодня она идет в двух странах: в Будапеште на сцене Венгерской государственной оперы и в Минске на сцене нашего театра.

- Почему вы решили вновь обратиться к "Лебединому озеру"?

- Около десяти лет назад версия Асафа Мессерера по каким-то причинам была изменена, хореографы переработали оригинальный текст и спектакль потерял свою художественную ценность. Моей задачей в версии, которую я впервые ставлю в Беларуси, соединить в единое целое все лучшее, наработанное мастерами русского и белорусского балетов.

Я давно готовился к этой работе, изучил много исторических материалов, поднимал архивы. Я не только реставрирую хореографический текст, но и возвращаю в спектакль номера, которые со временем были утрачены: русский танец, танец шутов, отдельные мизансцены и большие сцены, уточняю и возвращаю к оригиналу второй и четвертый акты. Предстоит большая работа - собрать воедино все компоненты спектакля, сделать логичной драматургию и вернуть на сцену этот спектакль в первозданном виде и абсолютно новом художественном решении. Надеюсь, моя редакция балета "Лебединое озеро", к которой отношусь с большим пиететом, прежде всего к музыке Чайковского, к своим коллегам-постановщикам, любимым артистам и, конечно, с большим удовольствием, будет иметь высокий художественный уровень.

Мне самому очень интересно работать с этим материалом, соприкасаться с наследием великих мастеров прошлого. Зритель, безусловно, почувствует руку Елизарьева, хотя я не претендую на полное авторство этого материала - публика будет разочарована, если не увидит знаменитый танец маленьких лебедей или 32 фуэте в па-де-де третьего действия.

Каждая уважающая себя и чего-то в художественном отношении стоящая профессиональная балетная труппа должна иметь в своем репертуаре подобную постановку и должна ею гордиться. Мы очень серьезно относимся к этой работе, потому что запрос на этот спектакль, особенно в его подлинном виде, у зарубежных зрителей очень большой. Еще не завершив работу над новым "Лебединым озером", мы уже имеем приглашение на трехмесячные гастроли с этим спектаклем во Францию, Бельгию, Нидерланды и Германию.

- Чем отличается эта версия от других?

- Я уже отчасти ответил на этот вопрос. Помимо изменений в хореографии, в этом спектакле будет абсолютно новое оформление: к спектаклю шьют новые костюмы, в живописном цехе пишут декорации. Мы пригласили к сотрудничеству художника, который хорошо знает этот материал. Это мэтр современного театрального искусства народный художник России Вячеслав Окунев, с которым я много работал, в том числе над национальным балетом "Страсти (Рогнеда)", и вместе с которым вместе получил за этот спектакль Государственную премию Беларуси.

С дирижером Владимиром Оводком мы создали новую музыкальную редакцию балета, безусловно, бережно сохранив оригинальную партитуру Чайковского. Его музыка - музыка гениального человека.

- Кто из артистов станцует премьеру?

- Этот вопрос всегда интересует зрителей и журналистов, но пускай пока сохранится интрига. Это очень важно для плодотворной творческой работы. Когда артисты заранее не знают, кто будет танцевать премьеру, между ними существует чувство здоровой конкуренции, они стараются улучшить свое мастерство, и это хорошо помогает в постановке. Поэтому, когда заранее скажешь, многим станет неинтересно. Более того, процесс выпуска спектакля порой непредсказуем и лучшие результаты на финальном этапе постановки могут продемонстрировать те артисты, на кого заранее не рассчитывали.

- Волнуетесь перед премьерой?

- Я всегда волнуюсь, это нормальное чувство. Я не верю в творцов, без волнения, с холодным сердцем относящихся к спектаклю, который рождается буквально в твоих руках.

- Как вы считаете, что влияет на успех постановки?

- На успех спектакля влияет талант его создателей: композитора, хореографа, художника и, конечно же, артистов, музыкантов, так как это одна из вершин, по которым измеряется класс любой мировой труппы.

На любую версию "Лебединого озера" во всем мире очень трудно достать билеты. Уже сегодня мне известно, что на премьерный показ билеты почти распроданы. Само обращение театра к этому произведению, тем более к оригиналу, считаю, будет иметь огромный успех.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-