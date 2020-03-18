Встреча с поэтом Виктором Шнипом пройдет 20 марта в Минске

18 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Творческая встреча с поэтом, прозаиком, переводчиком и главным редактором издательства "Мастацкая літаратура" Виктором Шнипом пройдет 20 марта в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мероприятие приурочено к 60-летнему юбилею поэта и Всемирному дню поэзии. Встреча пройдет в формате пресс-конференции.

Виктор Шнип родился 26 марта 1960 года в деревне Пугачи Воложинского района Минской области. Окончил Минский архитектурно-строительный колледж и Высшие литературные курсы в Москве. Работал в журнале "Беларусь", газете "Наше слово". С 1995 по 2004 год был заместителем главного редактора и главным редактором еженедельника "Літаратура і мастацтва". Лауреат премии имени Владимира Маяковского, литературной премии "Золотой купидон" и специальной премии Президента в номинации "Художественная литература". Автор книг поэзии и прозы "Гронка святла", "Пошук радасці", "Шляхам ветру", "На рэштках Храма", "Выкраданне Еўропы", "Чырвоны ліхтар", "Тутэйшая туга", "Першы папяровы снег".-0-