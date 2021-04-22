22 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартует 23 апреля и представит программы в концертном зале "Витебск", а также традиционные проекты форума "Театральные встречи", "Фестиваль без границ" и "Кукольный квартал". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт фестиваля.

Проекты в концертном зале "Витебск" порадуют в этом году своей колоритностью. Основным событием станет XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск". Сольные программы представят арт-группа "Хор Турецкого", Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга, Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики "Кабардинка", певец Ярослав Сумишевский и музыкант, певец, композитор Николай Носков. На сутки сцена концертного зала станет родной для участников III Международного танцевального проекта Dream Dance Fest.

"Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа готовится встречать постановки заслуженного коллектива Беларуси Театра-студии киноактера УП "Национальная киностудия "Беларусьфильм", независимого театрального проекта "ТриТформаТ" (Беларусь), Смоленского драматического театра имени А.С. Грибоедова, Московского театра на Юго-Западе. Каждая постановка найдет своего зрителя, будь то авантюрная комедия по пьесе французского автора или же классическая трагикомедия без ориентиров на эпоху", - отметили в дирекции форума.

Белорусский театр "Лялька" представит на своей сцене произведения для самых маленьких зрителей и их родителей в проекте "Кукольный квартал". Помимо хозяев площадки, ожидаются спектакли театра кукол "Бродячая собачка" (Санкт-Петербург), Пензенского областного театра "Кукольный дом", Московского театра кукол, Мытищинского театра кукол "Огниво" имени С.Ф. Железкина (Мытищи, Россия), Оренбургского театра кукол "Пьеро" (Россия) и Винницкого академического областного театра кукол (Украина). Также стала известна первая программа проекта "Фестиваль без границ" в Витебской областной филармонии - это "Энергия джаза" с Леонидом Пташкой и другими.

Билеты на проекты в концертном зале "Витебск", Коласовском театре, Белорусском театре "Лялька" и областной филармонии поступят в продажу 23 апреля в кассы Витебска и 26 апреля - во всем мире. К слову, если минимальная цена на билет в Летний амфитеатр составляет Br25, то на другие площадки - Br8.

Желающие могут приобрести подарочные сертификаты на мероприятия "Славянского базара". С 23 апреля по 21 мая дирекция фестиваля запускает акцию для юридических лиц: при единовременной покупке свыше 50 билетов на проекты в Летнем амфитеатре действует прогрессивная скидка 5-10-15%.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Кроме проектов, билеты на которые поступили в продажу, в программе есть и другие. Среди них выставочная программа, фэст уличного искусства "На семи ветрах", день молодежи на площади Победы, праздник хоровой музыки "Славянский благовест", проекты для семейного отдыха в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской Армии (парк "Мазурино").-0-