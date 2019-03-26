26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающиеся белорусские артисты выступят во время "Балетного лета в Большом", сообщил журналистам первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Владимир Рылатко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Балетное лето" будет достаточно уникальным по набору исполнителей. Откроется вместе с II Европейскими играми. Будет звездный состав, в том числе на гала-концерт приглашаем белорусов, которые украшают сцены Санкт-Петербурга, Варшавы, Лондона, пользуются авторитетом в балетных кругах. Концертом "Белорусы мира на балетной сцене Большого театра" завершим наш фестиваль", - сказал Владимир Рылатко. На "Балетное лето в Большом", которое состоится 21-28 июня, приглашен театр "Киев-модерн балет" под руководством Раду Поклитару. Планируется показ хореографической легенды в 2-х действиях "Анастасия", балетов "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро" и др.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" в этом году пройдут несколько раньше - 14-16 июня. Фестиваль в Несвиже во многом будет посвящен двухсотлетнему юбилею одного из создателей белорусской национальной классической оперы Станислава Монюшко. В частности, зрители услышат костельную музыку. Каждый из трех фестивальных дней будет наполнен спектаклями и концертами, среди них балет "Ромео и Джульетта", опера "Тоска".

Владимир Рылатко также сообщил о планируемых премьерах. Так, в апреле запланирован показ оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь", которую ставит режиссер из Венгрии Миклош Габор Кереньи. "Ожидается премьера спектакля "Князь Игорь", далее последует мировая премьера "Анна Каренина". Валентин Елизарьев будет восстанавливать свой балет "Сотворение мира", - сказал первый замгендиректора.

Что касается международного сотрудничества, в начале сентября белорусскую оперу услышат на Кипре во время крупного фестиваля. "Только что вернулись оттуда наши техники. Большая перспектива сотрудничества, они очень заинтересованы, чтобы это было, может быть, на постоянной основе", - отметил Владимир Рылатко. В феврале Болгарский театр оперы и балета планирует привезти в Минск "Парсифаль", сейчас завершаются переговоры.-0-