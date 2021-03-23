Выход за пределы супрематических форм - небалет "Уна дочь Казимира" покажут в Витебске

23 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В малом зале концертного зала "Витебск" 27 марта пройдет супрематический небалет "Уна дочь Казимира" молодежного театра "Колесо". Представление погрузит публику в сверхъестественную атмосферу и затронет самые впечатлительные струны души, сообщили БЕЛТА в центре культуры "Витебск".

Перформанс - ассоциация с супрематическим балетом, показанным в феврале 1920 года в один вечер с футуристической оперой "Победа над солнцем", тоже ставшей точкой отсчета авангардных идей в Витебске. Что символично, Уна - дочь Малевича - родилась в тот же год.

Супрематический балет вековой давности не был балетом в традиционном смысле этого слова, скорее это было похоже на передвижение и даже трансформацию геометрических фигур на экране, только фигурами были сами артисты. "Метамодернистское представление "Уна дочь Казимира" - выход за пределы супрематических форм в область чистой метафизики, где душа дочери художника оживает и существует только вместе с его витебскими рисунками. Актеры здесь перевоплотятся в арт-объекты, действующие в системе кода супрематизма. Главным станет саркофаг творца", - отметили организаторы.

Режиссер действа Влада Цвики, сценография Надин Барановской, хореографию поставила Елена Степанюк. Консультировала авторов перформанса доктор искусствоведения, профессор Татьяна Котович.-0-