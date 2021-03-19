Выпуск программ и документальных фильмов планируется к 30-летию СНГ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 марта 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:15 Минфин Беларуси отмечает рост доходности еврооблигаций с начала года Экономика
18:04 Задержан житель Молодечно, призывавший к насилию над милиционерами Происшествия
17:59 В Беларуси внесут изменения в Водный кодекс Общество
17:59 Продлены маршруты следования при перевозке пассажиров ж/д транспортом на городских линиях Экономика
17:49 Назаренко проведет 20 марта прямую телефонную линию Общество
17:48 В Минске вынесли приговор по делу об оскорблении Президента и сотрудников милиции Происшествия
17:46 Беларусь и Кыргызстан прорабатывают организацию прямого авиасообщения между странами Общество
17:43 Таиланд сократит до 10 дней карантин для прибывающих в страну В мире
17:43 На железной дороге за три дня погибли два человека, один травмирован Происшествия
17:40 Представитель Беларуси возглавил Департамент энергетики ЕЭК Экономика
17:37 В Гомеле спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
17:36 В Малорите ребенок упал с эстакады для проверки автомобилей Происшествия
17:35 Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества Политика
17:31 Старшего лейтенанта осудили по делу о нарушении правил несения внутренней службы Происшествия
17:30 Медицинские научно-практические организации СНГ заинтересованы в сотрудничестве в борьбе с COVID-19 Общество
17:29 Более 20 руководителей госорганов повысили квалификацию в университете МЧС Общество
17:26 Опасные сладости обнаружили в продаже в Могилевском районе Регионы
17:20 Воронюк: приоритет молодежной госполитики - помочь выстроить жизнь и карьеру в стране Регионы
17:16 Выпуск программ и документальных фильмов планируется к 30-летию СНГ Культура
16:59 Замглавы МИД и посол Великобритании обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня Политика
16:58 Аппарат NASA измерил размеры внутреннего ядра Марса Технологии
16:56 Авраменко рассказал гомельским железнодорожникам об итогах ВНС Регионы
16:55 Прокуроры встретились с преподавателями и студентами двух столичных вузов Регионы
16:54 Лукашенко: с Путиным тема конституционной реформы не затрагивалась, кроме как в общих чертах Президент
16:45 Мингорсовет назначил стипендии 138 спортсменам нацкоманд, сборных и по спортивному резерву Регионы
16:34 Университет МЧС подтвердил госаккредитацию Общество
16:33 Иркутская область приобретет более 160 тракторов BELARUS Экономика
16:32 Лукашенко рассказал, чего в его президентство в стране точно не будет Президент
16:20 Траурный митинг у мемориала "Яма" в Минске собрал представителей разных конфессий и поколений Регионы
16:17 Минкультуры объявило конкурс на лучший проект патриотической тематики Культура
Все новости
Все новости
Культура
19 марта 2021, 17:16

Выпуск программ и документальных фильмов планируется к 30-летию СНГ

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телерадиоорганизации стран СНГ планируют выпуск программ и документальных фильмов, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств. Целесообразность создания таких телепродуктов обсудили на совместном заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ и Административного совета Межгосударственного информационного пула. Заседание состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Информационно-аналитический департаменте Исполнительного комитета СНГ.

Участие в заседании приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и Исполкома СНГ. В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали представители Туркменистана и Узбекистана. Участники встречи предложили представителям государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ, МТРК "Мир" принять активное участие в освещении мероприятий, посвященных 30-летию Содружества, использовать Межгосударственный информационный пул для обмена видеоматериалами к юбилейной дате.

Председательствовал на заседании руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. С приветствием от имени Исполкома СНГ перед участниками заседания выступил директор информационно-аналитического департамента Александр Матяш. В своем выступлении он особо отметил важность партнерства в информационной сфере, которое является в современных условиях весьма мощным ресурсом, способным эффективно содействовать решению самых сложных задач интеграции.

В соответствии с повесткой дня на заседании рассмотрен комплекс вопросов информационного взаимодействия в области телерадиовещания. Традиционно участники наметили перспективы расширения информационного сопровождения сотрудничества государств в рамках Содружества. Важной темой заседания стало информационное сопровождение мероприятий празднования 75-летия Победы. Руководители телерадиоорганизаций поделились информацией о выполнении плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участники отметили, что большой общественный резонанс вызвала международная совместная телевизионная акция "Память сердца" с рассказами о семейных реликвиях участников Великой Отечественной войны, организованная по инициативе представительства МТРК "Мир" в Беларуси и активно поддержанная Межгосударственным информационным пулом. Члены совета также обсудили вопросы информационного сопровождения мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства и председательству Беларуси в СНГ. Особое традиционное внимание участники совместного заседания уделили "визитной карточке" совета - работе Межгосударственного информационного пула в 2020 году. Деятельность пула является образцовым проектом взаимодействия стран Содружества и значительно усиливает потенциал сотрудничества.

Члены пула приветствовали новых участников - ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" и Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, которые присоединились к работе Межгосударственного информационного пула. Также состоялся заинтересованный обмен информацией по одному из актуальных и злободневных вопросов повестки - противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Телерадиоорганизациям - участникам совета предложено продолжить активную информационную поддержку мероприятий, посвященных противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, а также использовать Межгосударственный информационный пул для обмена видеоматериалами, посвященными противодействию распространению пандемии.

Участники выразили надежду, что очередное заседание пройдет в 2022 году в очном формате. Казахстану было предложено проработать данный вопрос.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кино СНГ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из архива Минкультуры объявило конкурс на лучший проект патриотической тематики
Фото из архива В Бресте объявили имена лауреатов конкурса молодых пианистов имени Рихтера
Фото из архива В НХМ открылась выставка фарфора, расписанного художником Леонидом Богдановым
Фото Гомельского дворцово-паркового ансамбля Легендарные французские журналы мод XIX - начала XX века представлены в Гомеле
Фото из архива Литературный интернет-конкурс к празднику Пасхи проходит в Могилевской области
Фото из архива Финал конкурса любительских театральных коллективов пройдет в Могилеве 19 марта
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о "Молочном мире": для меня посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1414 пациентов с COVID-19, выписаны 1314
МВД прокомментировало новшества указа о биометрических документах
Как вложиться в новостройку и ЗАРАБОТАТЬ?
Топ-новости
Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны
Головченко обсудил с послом России вопросы двустороннего сотрудничества
Лукашенко: меня в последнее время настораживает "драка вакцин"
Чуприс: нотариату важно двигаться в направлении цифровизации и расширения функций
Медицинские научно-практические организации СНГ заинтересованы в сотрудничестве в борьбе с COVID-19
Швед: фактам геноцида белорусского народа в годы ВОВ должна быть дана системная правовая оценка
Червяков: необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие малой родины
Главы МИД СНГ приняли совместное заявление об укреплении роли международного права
Об этом нельзя забывать - узников лагерей смерти почтили у мемориального комплекса в Озаричах
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Луцкий: блокировать фейки смогут Мининформ, Генпрокуратура и Совет безопасности
Минкультуры объявило конкурс на лучший проект патриотической тематики
БРСМ 22 марта дает старт благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси"
МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска
Страны ОДКБ готовят заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.