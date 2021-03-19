Выпуск программ и документальных фильмов планируется к 30-летию СНГ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телерадиоорганизации стран СНГ планируют выпуск программ и документальных фильмов, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств. Целесообразность создания таких телепродуктов обсудили на совместном заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ и Административного совета Межгосударственного информационного пула. Заседание состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Информационно-аналитический департаменте Исполнительного комитета СНГ.

Участие в заседании приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и Исполкома СНГ. В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали представители Туркменистана и Узбекистана. Участники встречи предложили представителям государственных и общественных телерадиоорганизаций стран СНГ, МТРК "Мир" принять активное участие в освещении мероприятий, посвященных 30-летию Содружества, использовать Межгосударственный информационный пул для обмена видеоматериалами к юбилейной дате.

Председательствовал на заседании руководитель Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров. С приветствием от имени Исполкома СНГ перед участниками заседания выступил директор информационно-аналитического департамента Александр Матяш. В своем выступлении он особо отметил важность партнерства в информационной сфере, которое является в современных условиях весьма мощным ресурсом, способным эффективно содействовать решению самых сложных задач интеграции.

В соответствии с повесткой дня на заседании рассмотрен комплекс вопросов информационного взаимодействия в области телерадиовещания. Традиционно участники наметили перспективы расширения информационного сопровождения сотрудничества государств в рамках Содружества. Важной темой заседания стало информационное сопровождение мероприятий празднования 75-летия Победы. Руководители телерадиоорганизаций поделились информацией о выполнении плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участники отметили, что большой общественный резонанс вызвала международная совместная телевизионная акция "Память сердца" с рассказами о семейных реликвиях участников Великой Отечественной войны, организованная по инициативе представительства МТРК "Мир" в Беларуси и активно поддержанная Межгосударственным информационным пулом. Члены совета также обсудили вопросы информационного сопровождения мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства и председательству Беларуси в СНГ. Особое традиционное внимание участники совместного заседания уделили "визитной карточке" совета - работе Межгосударственного информационного пула в 2020 году. Деятельность пула является образцовым проектом взаимодействия стран Содружества и значительно усиливает потенциал сотрудничества.

Члены пула приветствовали новых участников - ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" и Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, которые присоединились к работе Межгосударственного информационного пула. Также состоялся заинтересованный обмен информацией по одному из актуальных и злободневных вопросов повестки - противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Телерадиоорганизациям - участникам совета предложено продолжить активную информационную поддержку мероприятий, посвященных противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19, а также использовать Межгосударственный информационный пул для обмена видеоматериалами, посвященными противодействию распространению пандемии.

Участники выразили надежду, что очередное заседание пройдет в 2022 году в очном формате. Казахстану было предложено проработать данный вопрос.-0-