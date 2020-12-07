"Вышибала" и "Абулеле": в кинотеатре "Центральный" покажут израильские фильмы

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре "Центральный" с 10 по 16 декабря пройдут Дни израильского кино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в кинотеатре.

"Фильмы показываем в партнерстве с посольством Израиля в Минске. Часто сотрудничаем с различными дипломатическими представительствами. В этот раз решили познакомить жителей столицы с малоизвестными израильскими фильмами. Выбрали наиболее яркие картины: каждый может подобрать для просмотра ленту исходя из личных предпочтений", - рассказали в кинотеатре.

В первый день показа кинопрограмму представит посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман. Зрителям покажут драму "Вышибала" (режиссер Мени Яиш, 2016), семейный приключенческий фильм "Абулеле" (режиссер Джонатан Гева, 2015) и документальный - "Бен-Гурион, эпилог" (режиссер Ярив Мозер, 2016).

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.-0-