Вышитые копии полотен известных живописцев представлены на выставке в Гомеле

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка вышивки Валентины Игнатенко "Тепло души передавая нитью..." открыта в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции представлено более двух десятков работ мастерицы. Часть из них - копии полотен известных живописцев: Яна Вермеера, Рафаэля Санти, Леонадро да Винчи и других. На некоторых вышивках запечатлены пейзажи Флоренции, Милана, Парижа. Еще часть сюжетов навеяна фантазией вышивальщицы.

"В работы Валентины Игнатенко эмоции, мировосприятие, ощущения буквально вплетены нитью. Произведения строятся на мастерстве, глубоком чувстве цвета, тонкой композиции и трогательном сюжете, который никого не оставляет равнодушным", - отметили в библиотеке.

Работы этого автора всегда вызывают неподдельный интерес у зрителей, добавили в учреждении. Это доказали более чем 20 персональных и групповых выставок в Беларуси и за границей.

Валентина Игнатенко является членом Международного клуба художников "Творчество".

Выставка будет работать до середины августа. Вход свободный.-0-