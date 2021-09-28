Вышла детская книга "Белорусской энциклопедии" о домашних животных

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая книга известного белорусского поэта Анатолия Зекова "Жмуркі з коткай Муркай" пополнила серию изданий "Беларускія пісьменнікі - дзецям", сообщили БЕЛТА в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки".

"Книга познакомит маленьких читателей с домашними животными. В стихотворной форме поэт описывает отличительные черты и особенности поведения разных домашних животных. Поскольку произведения небольшие по размеру, их очень легко выучить наизусть", - отметили в издательстве. По словам сотрудников "Белорусской энциклопедии", "Жмуркі з коткай Муркай" станет полезной книгой для семейного чтения, а также для работы в детском саду и на уроках внеклассного чтения в школе или в группе продленного дня.

Первая книга из серии "Беларускія пісьменнікі - дзецям" вышла в свет в 2019 году. Сегодня она насчитывает около 10 изданий, среди которых "Вучоныя вароны. Вершы пра птушак", "Каштаны ў шакаладзе", "Пуговка. История одного зайчика", "Прыгоды Віруса Шкодзі", "Хутка стану чэмпіенам" и другие.

Анатолий Зеков - белорусский поэт, прозаик. В 1977 году окончил историко-филологический факультет Гомельского университета, ныне Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины. Работал в редакции Гомельской районной газеты "Маяк". С 1985 года - в редакции молодежной газеты "Чырвоная змена", а затем возглавлял Минскую городскую газету "Добры вечар" (1990-1996). С 1997 года был на должности главого редактора "Белорусской лесной газеты", с 2002 года - заместителем главного редактора журнала "Вожык". В 2006 году работал в журнале "Полымя", позже в журнале "Вяселка". Автор книг поэзии "Боль совести" (1989), "Зона любви" (2003), "Письма к тебе" (2005), "Чернобыльский ветер" (2006), "Лучик взгляда твоего" (2008), прозы "Свадебное путешествие в Стамбул" (2000), сатиры и юмора "Дуэль" (1994), "Дуэль-2"(1995), "Круги в голове" (2007), "Любовь на снегу" (2011).

Член Союза писателей Беларуси с 1994 года. Написал также книгу воспоминаний об Алесе Письменкове "Алесь"(2007). Стихотворения Анатолия Зекова переводились на русский, таджикский и чувашский языки. На отдельные из них написаны песни.-0-