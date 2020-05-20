Вышла в свет энциклопедия "Жыровічы: пад святым Пакровам"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" выпустило энциклопедию "Жыровічы: пад святым Пакровам". Об этом БЕЛТА сообщили в издательстве.

"2020 год во многом юбилейный для Жировичей. Сегодня исполнилось 550 лет со дня явления уникальной национальной христианской святыни - иконы Жировичской Матери Божьей, которую православная и католическая конфессии признали чудотворной. В наше время икона почитается не только в Беларуси, но и за ее пределами. Еще одна круглая дата - 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, оплота высокой духовности на землях Беларуси, - отметили в издательстве. - В подготовке богато иллюстрированной энциклопедии приняли участие кандидаты богословия, доктора церковной истории и исторических наук, кандидаты искусствоведения. Составителем выступил Александр Слесарев".

Основной язык книги - белорусский. Самые значимые статьи представлены в цветовом презентационном оформлении на белорусском, русском и английском языках. В книге 232 страницы, на которых размещено около 200 статей и более 200 фотографий. Почти все статьи, большинство из которых печатаются впервые, дополнены списком использованной литературы, что имеет большую ценность для будущих поколений исследователей истории и современности Жировичей. Тираж издания - 1 тыс. экз.

"Энциклопедия "Жыровічы: пад святым Пакровам" будет интересна всем, кто стремится больше узнать об истории и современности своей страны", - добавили в издательстве.-0-