Выставка "1918. Рождение нового мира" откроется 14 ноября в Национальном историческом музее

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "1918. Рождение нового мира", приуроченная к 100-летию окончания Первой мировой войны, откроется 14 ноября в Национальном историческом музее Беларуси, сообщил БЕЛТА научный сотрудник музея Алексей Лесин.

"Во время открытия выставки состоятся две презентации. Известный коллекционер и историк Владимир Лиходедов представит фотоальбом "Беларусь 1914-1918. Война и мир", в котором отображены реалии Восточного фронта глазами российских и германских солдат. Затем в музейном дворике компания-разработчик компьютерных игр Wargaming устроит премьерный показ нового короткометражного фильма "Атака мертвецов: Осовец". Эта лента показывает ужасы Первой мировой на примере битвы за Осовецкую крепость", - рассказал Алексей Лесин.

По его словам, в экспозиции будут представлены уникальные артефакты из частной коллекции Владимира Лиходедова. "Они позволяют увидеть войну глазами ее участников: знаменитого немецкого фронтового фотографа Фрица Краускопфа, простого российского офицера-артиллериста Гродненской крепости поручика Кононова, известного мемуариста-фронтовика Александра Успенского. Кроме того, среди экспонатов будет письменное устройство коменданта Гродненской крепости генерала Михаила Кайгородова, уникальный каталог исторической выставки, организованной в 1918 году в Минске немецкой оккупационной администрацией, а также произведения искусства, которые создали российские и французские офицеры в немецком плену, и многое другое", - отметил научный сотрудник.

Выставка "1918. Рождение нового мира" будет работать до 2 декабря и даст возможность ее посетителям погрузиться в атмосферу столетней давности. "Минский центр разработки Wargaming предоставит для временной экспозиции эксклюзивные мультимедийные материалы, посвященные бронетехнике Первой мировой войны, в том числе 3D-проекцию первого серийного танка Mark I",-подчеркнул Алексей Лесин.-0-