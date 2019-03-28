Выставка "1919: Белорусская республика" открылась в Минске

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "1919: Белорусская республика", приуроченная к 100-летию провозглашения БССР и 95-летию объявления белорусизации, открылась в Национальном историческом музее Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы применили несколько подходов - классическое формирование экспозиции, в основе которой лежит музейный предмет и мемориальная вещь, принадлежавшая выдающимся политическим деятелям, и в то же время совместили с таким креативным визуальным элементом, как комикс, причем комикс серьезный, который рассказывает об определенных эпизодах и сюжетах белорусской истории. Мы постарались создать в зале атмосферу, в которой развивалась наша страна и нация в начале ХХ века. Нам удалось не только показать через призму музейных предметов и различных средств художественной выразительности саму тематику, но и историческую драматургию, потому что выставка достаточно динамична и интересна", - отметил директор музея Павел Сапотько.

По его словам, центральный экспонат - сердце с кровеносными сосудами, в котором скрыты определенные философские смыслы. Рядом с ним фотографии выдающихся личностей, которые заложили основу существования современной Беларуси, состоявшую из нескольких элементов: языка, литературы, искусства, образования, науки. "Все эти элементы мы можем объединить словом "культура" народа, благодаря которой они и обеспечили определенный расцвет нашей страны, не говоря уже о возрождении народного хозяйства. Поэтому эти две темы - 100-летие провозглашения БССР и 95-летие объявления политики белорусизации - формируют определенный контекст, через который можем осознать и осмыслить роль личности и тех событий", - сказал директор.

Павел Сапотько напомнил, что в 2018 году была проведена выставка, приуроченная к 100-летию БНР, в текущем - создали к юбилею БССР, но обе темы сложные. "Проект мы постарались сделать максимально живым, чтобы люди узнали, узучили, захотели чего-то большего. Я думаю, экспозиция заинтересует зрителя", - добавил он.

Выставка представляет более ста экспонатов из собрания Национального исторического музея, Национального архива Беларуси, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Центрального архива КГБ. Среди них - исторические документы, оригиналы и факсимиле Конституции ССРБ и Манифеста 1919 года, Конституции 1927 года, а также предметы быта и личные вещи политических деятелей: пишущая машинка Всеволода Игнатовского, часы Иосифа Адамовича, мундштук Ивана Луцкевича, рубашка Дмитрия Жилуновича, печати того времени, самодельный светильник, сабля, шашка казачья, плакаты, журналы, книги и др. Кроме того, можно ознакомиться с интерактивной картой основных мест событий, сделать снимок в исторических фотозонах.

Над проектом работали 7 молодых сотрудников исторического музея, которые смогли через призму современности приоткрыть страничку столетней давности. "Идея выставки родилась и вытекала полностью из прошлогодней экспозиции, посвященной 100-летию БНР. Мы хотели сделать проект об идеи нашего государства и его зарождении в начале ХХ века. И показать путь Беларуси до того момента, когда она получила границы, правительство и все атрибуты государственности. Но в то же время эта выставка о людях, в чьей груди билось белорусское сердце, о том поколении, которое на своих плечах вынесло эту идею и сделала ее реальной. Их всех объединяла любовь к Беларуси", - подчеркнул научный сотрудник музея куратор выставки Александр Зимницкий.

Экспозиция "1919: Белорусская республика" будет работать по 12 мая.-0-