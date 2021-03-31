31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественно-документальная выставка "40/40" к 40-летию Литературного музея Максима Богдановича откроется 1 апреля, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции будет представлено 40 предметов, каждый из которых в разные годы был признан знаковым среди других экспонатов музея.

"Музей начинался не с коллекции, не с конкретного уникального экспоната, а с идеи о необходимости увековечивания памяти знаменитого сына Беларуси, мемориализации его наследия. С самого начала он действовал как система, находящаяся в тесной связи с разнообразными литературоведческими, научными, музейными учреждениями", - отметили организаторы.

За 40 лет существования музей пополнил свой фонд до 21 тыс. единиц. Собранные в музее экспонаты позволяют рассказывать о становлении и развитии белорусской литературы конца ХІХ - начала ХХ веков, месте и роли в этом процессе Максима Богдановича, отражать сложный и многогранный процесс влияния классического литературного наследия на духовную жизнь общества.-0-