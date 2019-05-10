Выставка акварелей в Гомеле расскажет об утраченных зданиях

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мураванае неба" художника и архитектора Кирилла Крищановича об утраченных уникальных зданиях откроется сегодня в Картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Гомельчанам представят серию акварелей "Мураванае неба", посвященную исчезнувшим или исчезающим постройкам, зданиям и объектам Беларуси. "Художник и архитектор считает, что души умерших зданий уходят в небо, как и души покинувших землю людей, и там их облик хранится в архивах вечности. Возможно, они уходят в какой-то архитектурный рай-скансен, где живы в своей первозданной красе и Пальмирра, и Нотр-Дам де Пари, и все взорванные, сожженные, изуродованные, истлевшие здания", - рассказала искусcтвовед Татьяна Бембель. Экспозиция актуальна на волне общественной дискуссии о белорусских Нотр-Дамах, которые погибают без всякой огласки и шумихи.

Кирилл Крищанович родился в 1977 году в Минске. Как представитель классической школы архитектуры много лет работает акварелью. Живописью увлекся уже в зрелом возрасте. Отчасти этому содействовали многочисленные поездки-экспедиции по Беларуси. Этот опыт и впечатления, а также углубленное изучение научной литературы, видеоматериалов, старых карт привели к созданию серии акварельных "портретов".

"Работы отражают, скорее, эмоциональную сторону отношения автора к памятникам, хотя вся фактическая часть вполне документальна, и здания опознаваемы при сравнении с историческими документами", - добавила искусcтвовед. Такой прием художественной реконструкции позволил Кириллу Крищановичу стать дипломантом первого конкурса ICOMOS Belarus "Спадчына ў дзеянні".

Впервые серия "Мураванае неба" была представлена в декабре 2018 года в Минске. Большое путешествие по Беларуси открывает выставка в Гомеле. На ее открытии автор выступит с лекцией о памятниках, отраженных в серии, а также проблемах и достижениях сохранения архитектурного наследия республики.

В числе организаторов - государственное учреждение "Картинная галерея Г.Х. Ващенко".-0-