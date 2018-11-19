Выставка акварели "Мы любим цветы" Лоры Стрижак и Натальи Хорольской откроется в Минске 28 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка акварели "Мы любим цветы" Лоры Стрижак и Натальи Хорольской откроется в художественной галерее "Университет культуры" 28 ноября, сообщила БЕЛТА куратор выставочного проекта кандидат искусствоведения Оксана Коврик.

"Белорусские художницы Лора Стрижак и Наталья Хорольская микшируют акварель и карандашный рисунок, выбирая в любимые герои садовые цветы, птиц и крошечных насекомых, укрывшихся в лепестках растений. Художницы пишут мир маленьких величин как большой и сложный, пристально рассматривая и трепетно фиксируя на бумаге тончайшие нюансы краткой жизни природных существ. Столь популярный в традиционном искусстве Востока жанр "цветы и птицы" в интерпретации наших современниц - это наглядная метафора ускользающего времени, поглощающего жизнь и уносящего красоту", - отметила Оксана Коврик.

В экспозиции будет представлено около 30 работ. "Мир, представленный в акварелях и рисунках белорусских художниц, - уникальный. Возможно, оттого что они много занимаются иллюстрацией детских книг, сказочный мир стал для них своим. Порой на своих работах они изображают забавные истории, происходящие с крошечными гусеничками. Их художницы также представят на выставке, внеся нотку теплого юмора в лирическую атмосферу экспозиции", - рассказала куратор проекта.

Выставка "Мы любим цветы" будет работать до 16 декабря.

Творческий тандем Лоры Стрижак и Натальи Хорольской сложился несколько лет назад, после окончания отделения дизайна Белорусской государственной академии искусств. В сложной технике акварели художницы работают более 10 лет. Их работы побывали на многих отечественных и зарубежных выставках.-0-