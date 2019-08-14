Выставка "Акварельная элегия" Федора Киселева откроется в НХМ 16 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Акварельная элегия" Федора Киселева откроется в Национальном художественном музее 16 августа. В экспозиции будут представлены около 40 произведений, написанных художником в 1980-2010-е годы, сообщили БЕЛТА в музее.

Федор Киселев определил собственное творческое направление в акварельной живописи национальной школы, рассказывает куратор выставки, заведующая музеем В.К. Бялыницкого-Бирули Светлана Строгина. "Его художественное самосознание основывается на ассоциативном мышлении. Творческий путь автора воссоздает тайны собственного духовного мира, отражающего внутренний свет. И таким образом определяется общая криница духовной энергии мастера", - отмечает искусствовед.

Мелодии Приднепровья в творчестве Федора Киселева - это песнь любви к родной земле и ее неяркой природе ("Весна в Староселье", "Рассвет", "Холодное лето на Вабиче"). О необъятных просторах бывшего Советского Союза напоминают работы "Ночь на Сороти", "Аллея Керн", "На родине Глинки. Рассвет", "Ферапонтово", "Орган Домского собора", "Озеро Удомля" и другие. Особое место в жизни и творчестве художника занимает цикл работ, посвященных чернобыльской трагедии.

Восхищаясь старинной архитектурой, Федор Киселев десятки работ посвящает памятникам зодчества, большинство из которых уничтожено, и для создания их образа обращается к архивным источникам. Так появились работы из цикла "Воспоминания через столетия". "В этих произведениях присутствует особый эмоциональный настрой, печально-лирическое восприятие судьбы народа. Церкви, замки, башни восстают через пелену столетий в неразрывном единстве с небесами, деревьями, озерами. Даже камни становятся знаком исторической памяти, Так, на картине "Рогволодов камень" запечатлен магический валун из Борисовых камней с выбитым на нем шестиконечным крестом и надписью", - приводит пример искусствовед.

Художник с любовью пишет предметы крестьянского быта из отцовского дома, разнообразные дары земли, цветы. "Натюрморты Федора Киселева несут в себе сакральный смысл, тонко передают эмоциональное состояние автора и находят душевный отклик у зрителя. В своих картинах художник не ставит цель подчеркнуть достоверную основу изображаемого объекта. Главными являются поэтичность, метафоричность, душевный порыв автора, которые находят выражение в образности, колористической гамме", - отмечает Светлана Строгина.

Выставка "Акварельная элегия" будет работать по 22 сентября.

Представитель Витебской школы акварели Федор Киселев родился в 1946 году. Его произведения хранятся в Национальном художественном музее, Музее современного искусства, фондах Белорусского союза художников, Министерства культуры России, Могилевском областном художественном музее и историко-краеведческом, музеях Кричева, Климович, Горок, в госучреждениях Польши, Германии, Франции, а также в частных коллекциях многих стран мира. В 2018 году награжден медалью Франциска Скорины.-0-