Выставка "Авангард. XX век" открывается в Гомеле

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Творчество художников-экспериментаторов представят на выставке "Авангард. XX век" в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в картинной галерее Гавриила Ващенко.

Гомельчанам будут представлены творения таких мастеров, как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Хоан Миро, Василий Кандинский, Виктор Вазарели, а также работы других новаторов, экспериментаторов, бунтарей XX века.

"Яркие, смелые, не знающие слова "невозможно" художники авангарда разрушили плоскость академической эстетики, отстояв свое право "рисовать так, как вижу я". Авангард, как пожар, распространился по всему миру, отзываясь немецким экспрессионизмом Эрнста и абстрактными импровизациями Кандинского, яркими оптическими иллюзиями в работах Вазарели и сюрреализмом Миро, коллажами и натюрмортами Брака, серо-желтыми углами Бюффе, а также мистическим реализмом Магритта", - рассказали в картинной галерее.

Выставка представляет свыше 50 литографий. Экспозицию дополняют информационные стенды, видеоматериалы позволяющие получить более полное представление о творчестве мастеров-новаторов. Сюрреализм, абстракционизм, поп-арт, экспрессионизм и другие течения авангарда - в выставочных залах можно будет подтянуть знания по истории искусства XX века.

Открытие состоится сегодня в 16.00 по улице Карповича,4. Ее работа продлится до 13 февраля.

Организаторы - картинная галерея Гавриила Ващенко и Арт-центр (Санкт-Петербург).-0-