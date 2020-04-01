Выставка авангардной живописи открылась в Бресте

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась новая экспозиция живописи "ИденБург XXV. 50х50", передает корреспондент БЕЛТА.

Это персональная выставка двух брестских художников-авангардистов Инны Денищик и Геннадия Бурчика, в названии которой зашифрованы основные вехи совместного пути творческого тандема. В экспозиции представлено около 60 работ, написанных в последние годы. В них - впечатления, эмоции, собственный взгляд на окружающий мир и события. Яркие представители витебской школы, художники не копируют увиденное, а трансформируют его посредством линий и цвета в абстрактные, ассоциативные полотна.

Инну Денищик привлекает городской пейзаж, эклектичная архитектура старого Бреста. Художница также интересуется древними славянскими символами-оберегами, орнаментами, которые она изображает маслом на холсте в виде формальных композиций. Работы Геннадия Бурчика в основном выполнены акриловыми красками на бумаге, а также в смешанной авторской технике. Треть его картин - без названия. "Для меня важно передать увиденное, пережитое, свои эмоции, впечатления, состояние. При этом я предлагаю зрителю немного поучаствовать, пофантазировать - может, он увидит что-то свое", - пояснил художник.

"Мне кажется, мотивация у нас одна, просто каждый художник, как и зритель, видит и передает все по-своему. Какой бы сюжет ни лежал в основе, мы всегда пытаемся привнести в свои работы позитив - через цвет, форму, настроение", - дополнила супруга.

Сегодня был тот редкий случай, когда в выставочном зале не стали устраивать вернисаж. "Выставка была запланирована еще полтора года назад. Грустно, конечно, что так совпало, но меры защиты никто не отменял. Мы никого не приглашали на вернисаж, объяснили друзьям, что можно посмотреть выставку в интернете или посетить ее поодиночке, соблюдая меры профилактики", - отметил Геннадий.

Заведующая выставочным залом Екатерина Шевченко обратила внимание, что он работает в обычном режиме, уже по летнему времени, с 11.00 до 19.00. "Мы не закрываемся в связи с эпидситуацией по коронавирусу, но и не приветствуем экскурсии, большого скопления людей. Площадь помещения позволяет соблюдать рекомендуемое расстояние между посетителями. Для них также предусмотрены антисептики и другие средства защиты", - добавила она.

Совместная выставка Инны Денищик и Геннадия Бурчика будет проходить по 12 апреля включительно.-0-

Фото Светланы Вечорко