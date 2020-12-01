Выставка авторских коллекций сценических костюмов Натальи Смоляк открылась в Минске

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка художника по костюмам, члена Белорусского союза художников Натальи Смоляк "Скрозь час" открылась сегодня в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены современные сценические костюмы в стиле исторических нарядов ХVI-ХVII веков. "Эта часть выставки состоит из трех коллекций - "Чорная Панна", "Белая Панна" и "Шляхецкі скарб". Я вдохновлялась известными белорусскими легендами. Поскольку это сценические костюмы, то для их создания использовались современные материалы и облегченные конструкции, чтобы актерам было удобнее", - сказала Наталья Смоляк.

Есть и костюмы, разработанные на основе белорусских народных и свадебных нарядов. "Серии одежды "Адлюстраванне" и "Паляцела птушачка" выполнены в технике ручного ремесленного ткачества, но стилизованы под современность", - подчеркнула художница.

По словам Натальи Смоляк, вышивка в ее работах машинная, но она не автоматизирована. Рисунки художница делает самостоятельно. Идеи костюмов черпает из богатой белорусской истории, обращается к красоте белорусской земли. "Сложно изучать, например, свадебные наряды и оставаться равнодушной. Вот я и представила свое видение народного костюма. Тем не менее каждый из них я стилизовала. Это не копии традиционных нарядов - изменена палитра цветов, какие-то детали", - обратила внимание автор.

"Наталья - человек сильный в отношении искусства. То, что она сделала и делает, - величайший труд, заслуживающий особого уважения к ней", - сказал заведующий кафедрой народного декоративно-прикладного искусства, профессор, доктор искусствоведения БГУКИ Григорий Шауро.

Заместитель председателя по творческим и общим вопросам Белорусского союза художников Андрея Басалыга отметил, что выставка дает полное представление о Наталье Смоляк как профессионале в декоративно-прикладном искусстве. "В этих работах видны тонко выраженные композиционные и цветовые решения. Здесь мы можем говорить о живописных и графических качествах декоративно-прикладного искусства. Мы рады, что в союзе художников есть такие люди", - добавил он.

На выставке представлено более 30 нарядов, 40 эскизов и 50 фотографий, которые демонстрируют 25-летний творческий путь автора. Каждый костюм - отражение определенного творческого этапа. Все работы в экспозиции "Скрозь час" имеют награды различных конкурсов и выставок.

Увидеть экспонаты можно по 15 декабря.

Наталья Смоляк с 2003 года - член Белорусского союза художников. Впервые работы были представлены в 1995 году. Ее творчество связано со сферой текстиля и сценического костюма. Своеобразный авторский стиль и выразительная концепция творчества позволили занять нишу среди других направлений современного декоративно-прикладного искусства. Произведения Натальи Смоляк востребованы в Беларуси, России, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Молдове, Казахстане, Узбекистане. Отдельные работы, выполненные по заказам творческих коллективов и посольств, находятся в Германии, Франции и Великобритании. Всего художница разработала костюмы для более 150 коллективов из 15 стран.-0-