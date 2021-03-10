Выставка авторских кукол и мишек Тедди открывается в Гомеле

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка авторских кукол и мишек Тедди открывается сегодня в Музее истории города Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном учреждении.

Зрители увидят работы 30 талантливых мастеров из Беларуси, России и Латвии. "Каждый экспонат - это средоточие энергии, вдохновения, порыва страсти художника и колоссального труда", - отметили в музее. В экспозиции - и роскошные дамы с пышными юбками и туфельками, и величественные, поражающие своей мощью звери, и, словно капельки росы, миниатюрные существа, выглядывающие из-за шелковых ленточек.

На создание каждого экспоната потребовалось много времени, иногда даже годы, подчеркнули в государственном учреждении.

"Посетители выставки почувствуют себя в загадочном месте с чарующей атмосферой сказки", - обещают организаторы - Музей истории города Гомеля и сооснователь проекта KUKLA Татьяна Тейкина.

Выставка продлится по 10 апреля.-0-