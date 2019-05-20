Выставка "Беларусь и белорусы" экспонируется в МГИМО

20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Московском государственном институте международных отношений открылась выставка "Беларусь и белорусы". На ней представлены экспонаты из фондов Национального исторического музея Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Организаторами выставки выступили посольство Беларуси в России и белорусское землячество МГИМО. "В экспозиции представлен исторический обзор, затрагивающий основные этапы развития Беларуси (древность, первые государственные образования, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия, настоящее страны), раскрываются особенности материальной и духовной деятельности белорусов, - сказал на церемонии открытия старший советник посольства Василий Черник. - Дается характеристика культурному достоянию белорусской нации как неотъемлемой части мирового сообщества".

Выставка состоит из мобильных конструкций, на которых размещены документы, высококачественные тематические изображения, фотографии с пояснительными текстами на белорусском и английском языках.

Фото посольства Беларуси в России

Во время открытия выставки белорусские студенты МГИМО читали стихи на родном языке, состоялась также дегустация блюд белорусской кухни.-0-