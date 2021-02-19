Выставка "Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць" откроется в Минске

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць" к Международному дню родного языка откроется 22 февраля в Музее современной белорусской государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном историческом музее.

В 1999 году на 30-й сессии ЮНЕСКО по предложению Народной Республики Бангладеш 21 февраля было объявлено Международным днем родного языка. Целью праздника является стремление привлечь внимание общественности к языковым и культурным традициям, основывающимся на взаимопонимании, терпимости и диалоге. В Беларуси дни родного языка начали организовывать в 2009 году.

"По этому случаю в Музее современной белорусской государственности представлена временная экспозиция "Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць", посвященная истории становления белорусского языка, а также его использования в литературе и музыке. Экспонаты отражают пути и условия развития белорусского языка в качестве одного из государственных языков современной Беларуси, а также его роль в отечественной культуре XIV-XXI веков", - отметили в музее.

В экспозиции представлены официальные документы, книжные издания известных белорусских поэтов и писателей, газеты "Наша доля", "Наша Ніва", "Звязда", "Чырвоная змена", "Літаратура і мастацтва", "Настаўніцкая газета", журналы "Маладняк", "Узвышша", Алеся", "Вожык", портреты известных белорусских писателей, этнографическая карта Евфимия Карского 1921 года издания, нотное издание "Песні на словы Янкі Купалы" 1962 года, нотные письма, фотографии, плакаты.

Особой ценностью экспозиции являются уникальные предметы, представленные Президентской библиотекой и Национальным архивом Беларуси, которые выступают участниками выставочного проекта.

Посетить выставку можно будет по 22 марта.-0-