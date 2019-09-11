Выставка "Белорусская культура через призму времен" откроется в Гостиной Владислава Голубка

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белорусская культура через призму времен" откроется сегодня в Гостиной Владислава Голубка, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции представлены белорусский лен и национальные инструменты ручной работы, природные материалы и инсталляции из них, картины на холсте в разных стилях и многое другое. Все это - совместный труд творческого и семейного союза Татьяны и Ивана Горбачевских.

"Начиналось все банально просто. Авторам попал в руки кусок льняного полотна, который был соткан на аутентичном ручном станке. Он перевернул их представление о холсте и белорусских народных традициях. Возникло желание не натягивать его на раму и рисовать на нем маслом, а поместить этот кусок материала в красивое обрамление, повесить на стену и любоваться, ведь он сам по себе уже являлся полноценным экземпляром и арт-объектом. Подобные ассоциации возникли и при детальном знакомстве с народными инструментами, сделанными из тростника, - рассказали организаторы. - Именно эта, казалось бы, случайная встреча с самобытной белорусской культурой натолкнула на идею создания выставки, которая сочетает в себе аутентичные традиции и современность".

Экспонаты дают возможность показать посетителям, что могло бы произойти, если бы исконные национальные традиции и предметы быта развивались рука об руку с ноу-хау, ведь красота белорусских природных материалов могла бы иметь широкое применение в обиходе и стать весьма достойным предметом интерьера.

Выставка будет работать по 22 сентября.-0-