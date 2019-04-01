Выставка белорусских икон открылась в Лихтенштейне

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских икон открылась в Национальном музее Лихтенштейна, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Пророк Илья. Фото "Нашей газеты"

Как пишет швейцарское онлайн-издание "Наша газета" , подготовка к выставке началась еще в июле 2018 года. Несколько месяцев переговоров, двусторонние соглашения, визы, логистика, таможенное оформление, сложности с монтажом и другая работа остались за кадром. Гости вернисажа увидели только результат: зал с тремя десятками уникальных икон, написанных белорусскими мастерами.

Фото "Нашей газеты"

Иконы, представленные на выставке, из коллекции Национального художественного музея Беларуси. Многие оказались в ней после Второй мировой войны, когда музей начал проводить экспедиции по белорусским городам и находить святые изображения в закрытых храмах и костелах.

Икона Божией Матери "Одигитрия". Фото "Нашей газеты"

Среди икон, которые временно разместили в Национальном музее Лихтенштейна, икона Божией Матери "Одигитрия". Она была написана в середине XVII века и найдена во время научной экспедиции в 1970 году в одной из церквей местечка Голынка Минской области. Икона написана в смешанной технике (темпера и масляная живопись). В качестве пигментов использовались полудрагоценные камни малахит и лазурит, поэтому краски получились сочными и святящимися изнутри. Изображение Богоматери было спрятано под шестью слоями краски.-0-

Икона Божией Матери "Владимирская". Фото "Нашей газеты"