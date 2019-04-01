Выставка белорусских икон открылась в Лихтенштейне

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка белорусских икон открылась в Национальном музее Лихтенштейна, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.
Как пишет швейцарское онлайн-издание
Иконы, представленные на выставке, из коллекции Национального художественного музея Беларуси. Многие оказались в ней после Второй мировой войны, когда музей начал проводить экспедиции по белорусским городам и находить святые изображения в закрытых храмах и костелах.
Среди икон, которые временно разместили в Национальном музее Лихтенштейна, икона Божией Матери "Одигитрия". Она была написана в середине XVII века и найдена во время научной экспедиции в 1970 году в одной из церквей местечка Голынка Минской области. Икона написана в смешанной технике (темпера и масляная живопись). В качестве пигментов использовались полудрагоценные камни малахит и лазурит, поэтому краски получились сочными и светящимися изнутри. Изображение Богоматери было спрятано под шестью слоями краски.-0-
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