Выставка белорусского художника-монументалиста Глеба Отчика заработает в Могилеве

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект белорусского художника-монументалиста Глеба Отчика "3 in 1" в Могилевском областном художественном музее имени П.В.Масленикова откроется 9 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации учреждения культуры.

Как рассказали в музее, Глеб Отчик - представитель новой волны белорусских художников, которые активно помогают продвигать и пропагандировать белорусское изобразительное искусство в мире. "За плечами у него большой творческий багаж: профессиональное образование, участие в многочисленных международных выставках, реализация собственных авторских проектов, - подчеркнули в учреждении культуры. - Художник много работает в разных техниках и экспериментирует. Его произведениям присуще тонкое чувство цвета, богатство полутонов и фактур, трансформация форм, композиционная выразительность, экспрессивность".

Выставка включает работы из трех разных проектов художника, которые соединяются и взаимодействуют между собой, создают пространство творческих объединений и мир, наполненный философскими размышлениями о человеческом существовании.

Одна из представленных серий - "Время туманов". В ней автор экспериментирует со сложными текстурами и цветовыми эффектами, которые заставляют зрителя наблюдать неожиданные оптические изменения в окружающей среде.

Еще один цикл работ - "Рыбаlove". Эта серия была создана во время Великого поста, который длился 48 дней. В ней художник рассказывает о важных для христианства образах и значениях.

"Символическое решение темы заветов Христа и его любви к человечеству прослеживается как в названии проекта, так и в отдельных произведениях. В работах художника много ассоциаций, игр, глубины и юмора. Рыба и любовь сочетаются не случайно, в этом есть и христианские традиции, и языческие корни, много символики, мистики, литературы и современности", - отметили специалисты.

В серии "Алфавит" прослеживается связь между классическим искусством и современным прочтением культурного наследия. Художник вовлекает зрителя в сложную образную игру, заставляя расшифровывать символы каждой из букв алфавита.

Экспозиция будет работать в течение месяца.-0-