Выставка Белорусского союза фотографов "#дом207595" открылась в Минске

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка Белорусского союза фотографов "#дом207595" открылась в художественной галерее "Университет культуры", сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор экспозиции, заместитель председателя союза фотографов Марина Батюкова.

"Наша выставка имеет своеобразное название "#дом207595". Слово "дом" обозначает Беларусь, где живут, работают и творят замечательные люди. Затем в названии идут цифры "207 595" - такова площадь нашей страны в квадратных километрах. А хештег мы ввели, чтобы получать отзывы посетителей в социальных сетях. Также очень надеемся, что к проекту присоединятся другие авторы, работающие с творческой фотографией, и наша выставка будет иметь продолжение", - отметила Марина Батюкова.

В экспозиции представлено около ста работ 20 авторов из регионов Беларуси. Цель выставки - показать, как развивается сегодня современная национальная фотография. "В Минске, других городах есть много талантливых, вдумчивых авторов, творчество которых нужно показывать широкой аудитории. В небольших сериях или отдельных работах они сосредоточивают внимание зрителей на интересных моментах жизни, на лицах и фигурах людей, их занятиях, передают атмосферу своей местности", - подчеркнула куратор выставки.

Большую часть экспозиции занимают работы из Могилева. Зрителям предоставлена возможность познакомиться с книгой "Могилевский фотоальбом. 1864-2000 ", в котором вместе с историческим экскурсом в прошлое фотографии содержится портфолио авторов региона начиная с 1864 года. Его составители - фотографы Александр Литин и Ирина Савосина. "Мы представляем 44 работы 12 авторов, многих из которых размещены и в этом издании. В основном это аналоговая фотография. Очень интересно увидеть живые снимки, ведь они отличаются от цифровых и качеством оттенков, и черным цветом, и глубиной продумывания, и ретроспективным подходом авторов, - рассказала Марина Батюкова.

По ее словам, интересные работы привез Александр Зозуля из Мозыря, Вячеслав Бахметов из Гомеля, создающий фотографии способом гуммимасляной печати, и Сергей Курило из Гродно, чья черно-белая работа из серии "Дом, где живет надежда" продемонстрирована на афише выставки.

"Мы стремимся популяризировать фотографию как вид искусства. Экспозицией мы приглашаем авторов приходить в союз фотографов и вместе с нами создавать новые проекты", - добавила куратор.

Выставка "#дом207595" будет работать по 21 января.-0-