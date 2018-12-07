Выставка белорусской и испанской художниц открылась в Витебске

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Совместная выставка белорусской и испанской художниц Елены Толобовой и Аиксы Портеро открылась сегодня в Витебском центре современного искусства. Творческие проекты получили названия "NEFT_Ь" и "The Root", передает корреспондент БЕЛТА.

Аикса Портеро

Аикса Портеро и Елена Толобова

Елена Толобова

Выставка проходит по инициативе и при организационной поддержке посольства Беларуси в Испании. Свое приветствие гостям и участникам сегодняшнего события направил посол Беларуси во Франции и Испании Павел Латушко. "Не будет преувеличением сказать, что Витебск, являющийся родиной всемирно известных художников, уже давно стал настоящей столицей современного искусства и нынешними творческими талантами подтверждает этот статус", - отметил посол. Одним из направлений, способствующих развитию отношений между государствами и народами является культурная дипломатия. В этом контексте Павел Латушко подчеркнул исключительную роль межрегионального культурного взаимодействия между Беларусью и Испанией. Неслучайно, что с белорусской стороны в проекте участвует витебчанка Елена Толобова с родины Марка Шагала, а с испанской - Аикса Портеро, художница с Малаги, где родился Пабло Пикассо.

На открытии выставке выступает председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Владимир Терентьев и начальник управления культуры Витебского облисполкма Петр Подгурский на выставке

Значимость сегодняшнего события в культурной жизни города отметил на открытии выставки и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Он обратил внимание на сильное впечатление, которое производит на зрителей знакомство с творчеством художниц.

На выставке

Мероприятие стало продолжением выставки произведений белорусского и испанского искусства, которая с успехом прошла в сентябре-октябре в Национальном центре современных искусств в Минске. Экспозиция в Витебске является частью проекта белорусского посольства "Беларусь-Испания: шаг навстречу", цель которого - углубление двусторонних экономических и межрегиональных связей, в том числе в области культуры.

При работе над проектом художницы пользовались разными материалами и предметами: Елена Толобова в качестве основного инструмента художественного высказывания избрала битум. Ее арт-объекты отличаются монохромными решениями в формировании картинной плоскости и аскетичным эстетизмом. Автор концентрируется на акцентах, которые заставляют зрителя в попытке осознать многогранность заложенной идеи все глубже погружаться в работу. Аикса Портеро сочетает предметное искусство, фотографию, инсталляцию, живопись. Ее работы воспринимаются легче за счет использованных природных материалов, однако это не преуменьшает заложенный в них смысл. При этом мысли, идеи, которые постарались передать зрителям авторы, созвучны. Как результат, выставка производит цельное и органичное впечатление, что отмечали многие гости и эксперты, познакомившиеся сегодня с экспозицией.

Посетить выставку в Витебске можно по 14 января.-0-

Фото Александра Хитрова