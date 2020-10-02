Выставка "Берасцейская палітра 2020" знакомит с лучшими работами профессиональных художников региона

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра открылась традиционная осенняя выставка работ членов регионального отделения Белорусского союза художников "Берасцейская палітра 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодный вернисаж профессиональных художников ожидаемо вызвал большой интерес. Оценить работы мастеров пришли их коллеги по творческому цеху, ученики, друзья, любители изобразительного искусства. В экспозиции представлено 60 произведений 20 художников, созданных за последние годы. Это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Многие работы демонстрируются впервые, некоторые произведения уже участвовали в республиканских и зарубежных выставках.

"Этот вернисаж - знаковое событие для города. Не только потому, что это своеобразный творческий отчет брестских художников. В этот непростой год люди, можно сказать, изголодались по культурным событиям такого уровня. И, действительно, выставка достойная. Меня впечатлила разноплановость работ. Думаю, здесь каждый что-то найдет для себя", - сказал, открывая выставку, заместитель начальника отдела управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Брестская областная организация БСХ - одно из старейших творческих объединений региона, в котором состоит 50 профессиональных художников. Буквально вчера организация пополнилась двумя новыми членами - в союз приняли Инну Денищик и Семена Мотолянца. Коллективная выставка дает представление о творческих поисках художников разных поколений - от ветеранов, таких как Лев Алимов, Дот Абдусаматов, до молодежи.

Заглавной работой экспозиции стала картина известного мастера кисти Владислава Куфко "Гости Минотавра". В зале также можно увидеть жизнерадостные акварели Анны Чепурной-Олейник, морские пейзажи Татьяны Потворовой, городские сюжеты Игоря Романчука, натюрморты Тамары Денисовой. Свои новые работы представили Леонид Ротько, Алексей Улыбин, Владимир Тулупов, Леонид Тарабуко, Анастасия Гурщенкова, Оксана Гайдукович, Петр Кузьмич, Геннадий Вяль.

Выставка "Берасцейская палітра 2020" будет работать до 25 октября.-0-

Фото Вадима Якубёнка