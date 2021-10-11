Выставка черно-белой аналоговой фотографии Виктора Бутры открылась в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографии Виктора Бутры "Простые сюжеты. Часть 2" открылась в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Наш музей продолжает знакомить зрителя с белорусской фотографией XX века в рамках проекта "Археология белорусской фотографии". Выставка Виктора Бутры является продолжением первой части экспозиции "Простые сюжеты". Это редкие и винтажные отпечатки черно-белых снимков 1960-90-х годов. Они не всегда технически совершенны, но сохраняют в себе особый авторский взгляд на ускользающую реальность", - рассказали в музее.

Данный проект представляет серию человеческих историй, зафиксированных на листах фотобумаги. "Это тихие и скромные по своему звучанию, но при этом визуально богатые и наполненные глубоким смыслом фотокарточки, которыми так щедро делится с нами один из самых проницательных и зорких фотографов Беларуси", - добавили в учреждении.

Как отмечают организаторы, предыдущая выставка Виктора Бутры "Простые сюжеты" проходила в Минске в 2004 году и вызвала большой резонанс. Экспонировавшиеся тогда работы надежно прописались во многих важных публикациях, включая энциклопедию "История европейской фотографии" и нашли свое место в музейных коллекциях "Росфото" в Санкт-Петербурге, Музее фотографии в Литве и Национальном историческом музее Республики Беларусь.

Известный белорусский фотограф Виктор Бутра родился в 1944 году. Создатель культовых и эмблематических для белорусского фотоискусства работ редко устраивает персональные выставки. Мастер до сих пор предпочитает аналоговую фотографию цифровой, ведь, по его словам, она имеет многолетнюю выдержку и ее качество уже проверено временем.

Выставка продлится по 30 октября 2021 года.-0-