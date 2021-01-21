Выставка деревянных игрушек докшицкого мастера откроется в Витебске

21 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Магия дерева" народного мастера из Докшиц Виктора Горбачева откроется сегодня в выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества. Экспозиция заработает по арт-проекту "Портрет мастера", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.
Мастер возрождает традиции механической деревянной игрушки. Основная тематика его произведений - наша повседневность. Это сюжеты из деревенской жизни, зарисовки на бытовые темы, окружающий животный и растительный мир. Для работы механизма автор использует твердые породы деревьев: березу, дуб, ясень, для самой игрушки - липу, осину, ольху. Художник в работы привносит свое видение традиционных игрушек и избегает примитивного копирования.
"Виктор Иванович работает мастером-методистом резьбы по дереву в Докшицком районном доме ремесел. Он активный участник фестивалей, выставок и ярмарок, в том числе международных. Также принимал участие в реставрации двух костелов - Святой Троицы в Докшицах и Пресвятой Девы Марии в агрогородке Парафьяново", - отметили в центре.
Изделия мастера находятся в фондах докшицкого дома ремесел, областного методического центра народного творчества, частных коллекциях в Беларуси, Литве, России, Польше, Венгрии и Болгарии.-0-