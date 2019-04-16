Выставка духовной живописи Владимира Исаченко откроется в галерее "Вильнюс"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка духовной живописи Владимира Исаченко "Святой источник" откроется в художественной галерее "Вильнюс" 18 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор галереи Екатерина Зверева.

В экспозиции будут представлены работы, созданные художником за последние 10 лет, отражающие его нравственные и религиозные поиски. "Поиски верного, а не нового привели Владимира Исаченко к иконописи. Для него икона не только объект культа, но и объект художественного и философского содержания, а это два мира, два представления, две эстетики", - рассказала директор.

По ее словам, изначально художник заявил себя как портретист, потом начал создавать пейзажи, увлекся книжной графикой, позже появились монументальные произведения, работы в керамике и стекле.

"Мастер прошел долгий и нелегкий путь, прежде чем обрел себя и свой мир образов. Лишь в зрелые годы Владимир Исаченко сумел реализовать свои замыслы, - отметила Екатерина Зверева. - Религиозная тема позволила художнику создать работы, полные драматической напряженности и интенсивного переживания. В своем творчестве мастер не стремится создавать идеалы возвышенной, нравственной, гармонической жизни, его больше волнует ее парадоксальная и противоречивая суть. Его произведения обладают тонким психологизмом с поэтическими и лирическими интонациями".

Выставка будет работать по 27 мая.

Владимир Исаченко окончил Минское художественное училище имени Алексея Глебова, затем Белорусский театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств). Учился у Трофима Игнатенко, Альгерда Малишевского, Владимира Товстика. Участник художественных выставок с 1976 года. Член Белорусского союза художников и Международной гильдии живописцев.-0-