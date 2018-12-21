21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Двенадцать месяцев" открылась в Национальном художественном музее Беларуси презентацией календаря на 2019 год издательства "Аверсэв" с работами белорусских художников из фондов музея, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идея создания календаря возникла у главного редактора издательства "Аверсев" Александра Таранды, которую затем поддержал и генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов. Мы решили таким образом искусство связать с образованием, ведь издательство занимается учебной литературой. Кстати, 2019 год - юбилейный как для музея, которому исполнится 80 лет, так и для "Аверсева", который отпразднует 25-летие. Календарь - это новогодний юбилейный подарок музею", - отметил консультант художественно-графического оформления печатной продукции издательства "Аверсев" Змитер Герасимович.

Календарь проиллюстрирован живописными работами известных белорусских художников. "А оригинальные картины можно увидеть на выставке "Двенадцать месяцев". В экспозиции размещены малоизвестные работы: "Цветение" Зои Литвиновой, "Купальское утро" Николая Бущика, натюрморт "Лето уходит" Марии Исаенок, очень нежная картина "Кафе" Илоны Кособуко, "Час покаяния" Василия Костюченко, "Зеленый май. Победа" Светланы Катковой, "В родительском саду" Владимира Прокопцова и другие. И выставка, и календарь получились очень цельными, достаточно необычными и интересными", - рассказала младший научный сотрудник научно-фондового отдела музея Ирина Козлова.

Выставка будет работать по 21 января 2019 года.-0-