Выставка экзотических бабочек открывается в Витебске

6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставка живых экзотических бабочек пройдет с 6 февраля по 29 марта в витебской ратуше, сообщили БЕЛТА в областном краеведческом музее.

Посетители смогут увидеть уникальных бабочек со всех уголков планеты - от непроходимых джунглей Амазонки до отдаленных архипелагов Океании. Размер крыльев некоторых достигает 28 см. Чтобы красавицы не замерзли, для них создали тропический климат. В помещении поддерживается температура плюс 25 градусов и влажность воздуха 60-80%. Кормят экспонаты фруктами и медом.

Выставка богата не только бабочками-хамелеонами, но и настоящими рекордсменами. Так, бабочка Павлиноглазка атлас - самая большая в мире. Есть и такие, которые окраской своих крыльев напоминают огромные глаза птиц.

Жизнь бабочки очень короткая - от нескольких часов до недели, поэтому экспозиция постоянно обновляется. Коконы размещаются в выставочном зале, и каждый имеет возможность наблюдать за чудесной метаморфозой: превращением куколки в крылатую красавицу.-0-