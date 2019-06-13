Выставка "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" открылась в Минске

13 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выставка "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" открылась сегодня в Художественной галерее Михаила Савицкого в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Легендарная экспозиция Еврейского музея Лондона Amy Winehouse: A Family Portrait посвящена культовой британской певице Эми Уайнхаус, шестикратной обладательнице премии "Грэмми", чьи предки родом из Беларуси.

Выставка была организована в 2013 году в Лондоне при участии Алекса Уайнхауса и представляет собой историю об артистке, ее семье, происхождении, начале карьеры. В экспозиции представлены гитары Эми, пластинки, книги, записи, статуэтки "Грэмми", а также коллекция любимой одежды. Концептуальное значение приобретает старый чемодан с уникальными семейными фотографиями. Особое место занимает генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса.

Инициаторы проведения экспозиции в Минске - Гeте-Институт совместно с Центром белорусско-еврейского культурного наследия и посольством Великобритании в Беларуси. Проект поддержали посольство Израиля в Беларуси, Музей истории города Минска и ряд партнеров в белорусской столице. После успеха в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира это первый и единственный показ выставки в СНГ, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

Директор Гете-Института в Минске Якоб Рачек рассказал, что около года назад он узнал о том, что экспозиция путешествует по миру и что у Эми Уайнхаус белорусские корни. Он связался с Еврейским музеем в Лондоне, в итоге родилась идея организовать эту выставку в Минске.

Важность возвращения в Беларусь современного мирового наследия отметил и заместитель министра культуры Беларуси Сергей Шереметьев.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб сказала, что Эми Уайнхаус будет оставаться легендой мирового искусства. Она обратила внимание, что выставка станет частью Большого британского фестиваля, который будет проходить в Минске в период II Европейских игр.

На открытие выставки в Минск приехала директор Еврейского музея в Лондоне Эбигейл Моррис, которая поведала историю семьи Эми Уайнхаус. Прапрадед Эми - Харрис Уайнхаус иммигрировал в Великобританию из Беларуси в 1890 году. Сейчас практически через 130 лет его потомки впервые приехали в Беларусь. Это брат Эми Алекс, а также его жена и сын. Кстати, предки жены также из Беларуси.

Алекс Уайнхаус рассказал на открытии выставки о своих впечатлениях от экскурсии по Минску. Он подчеркнул, что Беларусь оказала огромное влияние на мировое искусство.

Для посетителей экспозиция будет открыта с 15 июня по 31 августа.-0-

Фото организаторов выставки