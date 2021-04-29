Выставка фотографий гомельского парка открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Парк культуры и отдыха имени Луначарского" сегодня начнет работать в Гомеле в южной галерее дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Посетители увидят снимки из собраний Александра Веснина и музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. "Будет экспонироваться 60 фотографий с видами гомельского парка, который с 1919 по 2014 год носил имя А.В.Луначарского. С первым наркомом просвещения связана история сохранения художественного собрания Паскевичей и создания на основе княжеского замка одного из крупнейших музеев Беларуси", - рассказали в государственном историко-культурном учреждении.

Выставка кому-то напомнит, а кого-то познакомит с парковыми объектами разных лет, которые рассказывают о насыщенной жизни любимого многими поколениями гомельчан места отдыха и вдохновения.

В кадрах запечатлены несколько временных этапов. Если на довоенных снимках отражено довольно скромное наполнение парка, где преимущественно были гипсовые памятники советских вождей и пионеров, то после Великой Отечественной войны появляются настоящие любимцы нескольких поколений гомельчан: фонтан с дельфинами перед дворцом и фонтан с оленями в южной части парка. Одновременно повсюду устанавливаются стенды с планами пятилеток и растяжки с лозунгами, портреты героев войны и передовиков, гипсовые бюсты стахановцев и пролетарских поэтов, масштабные памятники Ленину и Сталину. Завершают картину послевоенного парка белые вазоны в стиле неоклассицизма, появляющиеся на фоне густой зелени.

Александр Веснин - фотограф по профессии и краевед по призванию - давно обратился к собирательству старых снимков Гомеля. У него накоплен большой архив цифровых изображений, которыми он щедро делится в соцсетях. Постоянно пополняется с помощью дарителей и коллекция фотографий, которая находится в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля.-0-