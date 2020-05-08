Выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" открылась в Музее обороны Брестской крепости

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости открылась выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата", предоставленная московским Музеем Победы. Открытие приурочено к 75-летию Победы. Уникальный выставочный проект стал результатом общей работы музея и "Поискового движения России", сообщили корреспонденту БЕЛТА в информационном центре мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Материалы выставки переданы в музей в рамках проекта "Территория Победы". Посетители увидят 29 рисунков фронтовых художников. Это портреты героев, чьи судьбы удалось установить поисковикам. Простые наброски, зачастую сделанные в перерывах между боями, являются подлинными свидетельствами военных лет. Многие из этих бойцов не вернулись с полей сражений, но благодаря активистам поисковых отрядов стало возможным узнать судьбы этих героев. Выставка также расскажет и о самих художниках, которые на фронте наравне с бойцами преодолевали все военные тяготы. Увидеть экспозицию можно до 30 июня.-0-