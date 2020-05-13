Выставка "Гимн театру" откроется 15 мая в Минске

Государственный музей истории театральной и музыкальной культуры. Фото из архива

13 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Выставка "Гимн театру" откроется 15 мая в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"История белорусского театра интересна, богата и многогранна. Экспозиция познакомит посетителей с основными вехами его развития: от времен театра Франциски Урсулы Радзивилл до наших дней", - рассказали в музее.

На выставке представлены уникальные экспонаты: эскиз и макет к спектаклю "Дасціпнае каханне", сертификат 1935 года артистки Национального академического театра имени Янки Купалы Веры Полло, рукопись автобиографии режиссера этого же театра Евстигнея Мировича, эскизы костюмов и декораций Евгения Чемодурова, Михаила Блища и Павла Масленникова к оперным и балетным спектаклям, костюмы к опере "Кармен".

Посетители смогут увидеть фотоснимки, копии рукописей и гравюр, документы, афиши и программы к разным спектаклям из фонда Музея истории театральной и музыкальной культуры.

Выставка будет работать по 15 июля. -0-