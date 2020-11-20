Выставка графики белорусской художницы Анны Тихоновой-Йордановой открылась в Таллине

20 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Выставка графики белорусской художницы Анны Тихоновой-Йордановой открылась в таллинском Центре русской культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Эстонии.

Данная экспозиция - третья в этом году выставка белорусских художников в рамках проекта "Чай у моря", которая проводится в Центре русской культуры. На открытии мероприятия с приветствием к зрителям выступил посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов, который рассказал о творчестве художницы.

Анна Тихонова-Йорданова - график, искусствовед. Член Союза художников Беларуси, Союза писателей Беларуси, член Бельгийского экслибрисного клуба "GRAPHIA". Работает в техниках гравюры на пластике, линогравюры, офорта. Занимается изучением экслибриса с 2003 года, автор многих статей по теории, истории и современному развитию книжного знака, прежде всего в Беларуси.-0-