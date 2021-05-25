Выставка графики и живописи "Мелодия линий" открывается в Гомеле

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка графики и живописи "Мелодия линий" Игоря Лифанова открывается сегодня в Гомеле в музее автографа центральной городской библиотеки имени А.И.Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек города Гомеля.

Посетители увидят более 20 художественных произведений автора. В них - разнообразие смешанных техник. "Автор не отдает предпочтение определенному жанру, пробует себя в разных техниках и представляет несколько направлений в искусстве: графику, живопись и акварель", - рассказали в государственном учреждении.

Так, графика присутствует в портретах и ярко отражает настроение людей, чувства, черты характера. В живописных натюрмортах художник прорисовывает каждую деталь, экспериментируя с формами и цветами, способами нанесения красок.

Игорь Лифанов родился в Гомеле в 1963 году. Интерес к рисованию у него проявился в раннем возрасте, но затем он отдал предпочтение спорту. Дедушка автора хотел развить художественные способности внука и в 1976 году отвел его в художественную школу. К осознанию, что творчество ему все же необходимо, автор пришел в 2016 году. Знания получал самостоятельно, обучаясь искусству в смешанных техниках. Существенное влияние на творчество Игоря Лифанова оказало его знакомство с художником Сергеем Ковриго.

Выставка "Мелодия линий" продлится до 30 июня. Вход свободный.-0-