Выставка графики "Пламя военных дней" откроется 23 июня в НББ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки графики "Пламя военных дней", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченной ко Дню Независимости, состоится 23 июня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.
На выставке будут представлены графические работы из фонда Белорусского союза художников. Авторы работ - белорусские художники - участники Великой Отечественной войны.
Откроют экспозицию графические работы народного художника Беларуси Арлена Кашкуревича. Сюжеты серий автора наполнены ужасом и трагедией человека, оказавшегося перед бесчеловечными обстоятельствами, перед жестокой необходимостью участвовать в них. Дополнят экспозицию зарисовки белорусских графиков - очевидцев военных событий: Евгения Зайцева, Ивана Тихонова, Сергея Каткова, Виктора Сахненко, Виктора Ждана, Николая Обриньбы, Розы Дубарь, Сергея Романова и Михаила Севрука.
Посетить выставку можно до 15 сентября в галерее "Ракурс".-0-