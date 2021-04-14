Выставка группы эстонских художников открывается в Витебске

14 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске, в выставочном зале по пр.Фрунзе, 11, откроется экспозиция группы художников "Международной лаборатории искусств", сообщили БЕЛТА в Витебском центре современного искусства.

Ассоциация "Международная лаборатория искусств" была создана в июле 2016 года. Она объединяет художников разных стран. Участники арт-группы ставят своей целью сделать искусство доступным наибольшему количеству зрителей, познакомить ценителей живописи и графики с новыми именами, а также провести выставки художников из разных стран и создать условия для новых экспериментов в визуальном искусстве. В настоящее время в ассоциацию входят мастера из Эстонии, России, Канады.

На выставке представлены работы в техниках акварель, гуашь, коллаж, печатная графика. В вернисаже примут участие эстонские художники Пирет Пуса Бергманн, Вийве Ноор, Алексей Корнилов и Юрий Мильдеберг. Все авторы являются членами союзов художников Эстонии, участниками многочисленных выставок в этой стране и за рубежом. Работы авторов находятся в частных и государственных коллекциях разных стран.-0-