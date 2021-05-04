Выставка художественного текстиля и костюма к 75-летию БГАИ откроется 5 мая в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художественного текстиля и костюма "Нити и цифра" к 75-летию Белорусской государственной академии искусств откроется 5 мая в арт-гостиной "Высокае мѣста". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Мы живем в эпоху цифровых технологий, скоростного интернета и непрекращающегося потока информации. Новые технологии и материалы непрерывно внедряются во все сферы нашей жизни. Художественный текстиль и костюм быстро реагируют на новые возможности для творческого самовыражения", - отметили организаторы.

Выставка "Нити и цифра" стала результатом творческих поисков в современном искусстве текстиля и костюма на кафедре декоративно-прикладного искусства и костюма факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств.

"Проект демонстрирует широкий спектр смысловых, технологических и формально-пластических возможностей произведений современного искусства текстиля и костюма. Цифровая печать и художественная роспись по ткани, ручное ткачество и вышивка соединяются с экспериментами и авторскими подходами молодых художников. Изучая возможность декорирования и трансформации текстильных материалов, студии создают арт-объекты, коллекции тканей и аксессуаров, коллекции одежды pret-a-porter, театральные костюмы и многое другое. Особое место в экспозиции занимают плоскостные и объемно-пространственные объекты и инсталляции, выполненные в текстильных и нетрадиционных техниках, напоминающие об актуальных элементах современности", - рассказали в галерее.

В экспозиции представлено 100 произведений студентов и выпускников специальностей "Декоративно-прикладное искусство" (изделия из текстиля) и "Декоративно-прикладное искусство" (костюм), созданные за последние несколько лет.

Выставка продлится по 30 мая.-0-